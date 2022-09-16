Вашингтон, , 13:15 — REGNUM В ответ на критику геймеров Blizzard заявила во время очередной пресс-конференции, что нового персонажа Overwatch Кирико, который появится в сиквеле, смогут бесплатно получить все игроки, у которых уже есть копия оригинальной игры. Об этом 1 сентября сообщает портал Kotaku.

Overwatch

При этом компания продолжила настаивать на том, что её система боевых пропусков, через которые можно будет получить доступ к будущим персонажам, является приемлемой. Коммерческий директор проекта Overwatch 2 Джон Спектор, в частности, заявил, что, по данным Blizzard, большинство игроков «проводят большую часть своего игрового времени на двух или меньшем количестве героев».

Как отметила редакция издания, в целом позиция Blizzard, высказанная представителями компании на пресс-конференции, говорит о том, что разработчик собирается монетизировать новую игру через персонажей. «Герои — это самый увлекательный контент, который у нас есть в игре… — заявил генеральный директор проекта Уолтер Конг, — мы хотим иметь возможность постоянно инвестировать в этот игровой сервис. С точки зрения бизнеса это не бесплатно».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, поклонники Overwatch крайне негативно отнеслись к решению Blizzard «спрятать» новых персонажей за системой боевых пропусков. Фанаты франшизы припомнили компании, что предыдущее руководство проекта обещало предоставить игрокам бесплатный доступ ко всем героям.

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