Москва, 16 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Телеведущий и журналист Владимир Познер 16 сентября опроверг появившиеся в интернете сообщения о том, что он был госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусной инфекцией.

Dmitry Rozhkov Владимир Познер

«Это враньё, я не госпитализирован. Я не знаю, откуда пошел этот слух, но он не соответствует действительности», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Отметим, ранее в одном из популярных российских телеграм-каналов появилось сообщение о том, что Владимир Познер якобы госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

Напомним, Владимиру Познеру в 2022 году исполнилось 88 лет. Он с 1994 по 2008 год возглавлял Фонд «Академия Российского телевидения» и является ведущим авторской программы «Познер» на Первом канале.