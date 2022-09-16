Москва, 16 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Девять пунктов управления ВСУ поражены российскими войсками, уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Об этом сообщает 16 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Министерство обороны России Уничтожение складов с боеприпасами и военной техникой ВСУ

В ведомстве уточнили, что девять пунктов управления ВСУ поражены в ДНР у Северска, Верхнекаменского, Звановки и Павловки; в Запорожской области у Гуляйполя и Полтавки; в Николаевской области у Мураховки, Оленовки.

Также поражены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.

Восемь складов с вооружением и боеприпасами уничтожены под Николаевом, в ДНР у Петровского, Первомайского и Курахово; в Запорожской области у Омельника и Веселянки.

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