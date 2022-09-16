Таллин, 16 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум.

Vestiprim.ru Индивидуальное отопление

С октября 2022 года по март 2023 года эстонское государство будет возмещать бытовым потребителям рост цен на электричество, газ и центральное отопление. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Подчеркивается, что благодаря энергетическим пособиям расходы среднего потребителя газа в Эстонии снизятся на указанный период по сравнению с текущими ценами примерно на 50%, электроэнергии — примерно на 21% и теплоснабжения (на примере крупнейшего района централизованного теплоснабжения) — на 14%.

Бытовым потребителям электроэнергии будут компенсировать до 50 евро от среднемесячной цены (без налога с оборота), превышающей 80 евро за мегаватт-час. Например, если потребитель купит электричество по цене 150 евро за мегаватт-час, то благодаря компенсации он заплатит 100 евро за мегаватт-час.

Потребителям газа государство компенсирует 80% части среднемесячной цены на газ, превышающей (без налога с оборота) 80 евро за мегаватт-час. Компенсация для одного домохозяйства применяется при потреблении до 2,6 мегаватт-часа, или в объеме 251,7 кубометра, что является среднемесячным потреблением для частного жилища.

Расходы на центральное отопление бытовым потребителям будут компенсироваться по аналогии с газом: 80% части стоимости теплоэнергии, превышающей 80% за мегаватт-час (без налога с оборота). Например, при стоимости 97,15 евро за мегаватт-час для потребителя цена составит 83,4 евро за мегаватт-час.

Предел потребления для квартирных товариществ устанавливаться не будет. Например, если среднемесячный расход потребителя газа составит 230 евро за мегаватт-час (без налога с оборота) при объеме 2,6 мегаватт-часа, то с учетом компенсации цена составит 110 евро за мегаватт-час.

Как отмечается в сообщении, для получения компенсаций большинству потребителей не придется подавать какие-либо заявления, суммы будут автоматически списываться.