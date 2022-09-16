Баткен, Киргизия, 16 сентября 2022, 13:13 — REGNUM В медицинские организации Баткенской области Киргизии поступили 42 человека, получившие ранения в ходе вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения сегодня, 16 сентября.
Также стало известно о том, что в зону конфликта вылетели три бригады врачей из Национального госпиталя Киргизии.
Среди отправившихся из киргизской столицы в город Баткен медицинских специалистов есть нейрохирурги, хирурги общей практики, сосудистые хирурги, торакальные хирурги, анестезиологи-реаниматологи и средний медицинский персонал.
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