Баткен, Киргизия, , 13:13 — REGNUM В медицинские организации Баткенской области Киргизии поступили 42 человека, получившие ранения в ходе вооружённого конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения сегодня, 16 сентября.

Президент Киргизии посетил раненных на границе с Таджикистаном.

Архивное фото. President.kg

Также стало известно о том, что в зону конфликта вылетели три бригады врачей из Национального госпиталя Киргизии.

Среди отправившихся из киргизской столицы в город Баткен медицинских специалистов есть нейрохирурги, хирурги общей практики, сосудистые хирурги, торакальные хирурги, анестезиологи-реаниматологи и средний медицинский персонал.

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