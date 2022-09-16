* запрещённая в России организация

Москва, 5 апреля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Российские военные откопали спрятанную под землей скандально известную бронемашину украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 5 апреля «РИА Новости» представитель российского ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат.

РИА Новости

Он сообщил, что о закопанной технике рассказали местные жители. Ремонтники откопали её и поняли, что нашли «Азовец», собранный на территории тренировочной базы нацформирования. На Украине эту технику назвали высокозащищенной тяжёлой универсальной гусеничной платформой, созданной для городских боёв.

По мнению Карата, найденная техника является примером «распила бюджета».

«Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, но специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный. Так получилось, что отдали указание — концы в воду», — сказал он.

О разработке «Азовца» на Украине сообщили в 2015 году. Его оценили в $5 млн. На следующий год планировали провести испытания, но вокруг техники разгорелся скандал. Оказалось, что приборы наблюдения в машине сделали из камер для домофонов. Военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело, но потом националисты угнали экспериментальный экземпляр и спрятали.

Как передавало ИА Регнум, представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что в США для ВСУ разработали гибридную систему ПВО FrankenSAM для запуска американских ракет с советских установок. Он признал, что система получилась недальнобойной, работает на расстоянии до 15 км. Полковник морской пехоты США в отставке, советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канциан заявил, что применение FrankenSAM показало уязвимость стран НАТО, так как продемонстрировало дефицит у них средств ПВО.

Военный обозреватель Дэвид Экс в декабре 2023 года сообщил, что ВСУ создали танковую бригаду, которая оказалась небоеспособной в сложившихся условиях. По его информации, это подразделение не сможет наступать.