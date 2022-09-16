Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург под видом медицинской продукции пытались ввезти из-за границы 10,2 тонн товаров широкого потребления, сообщили 16 сентября в пресс-службе Балтийской таможни.

Балтийская таможня Изъятый на таможне товар

Злоумышленники, зная, что медицинские товары не облагаются таможенными пошлинами, пытались провезти в контейнере из Польши, в котором по документам значилось — «медицинское изделие: катетеры для сердечно-сосудистой хирургии» — одежду, обувь, витамины, парфюмерию, бытовую технику, телескопы и многое другое.

«Выявленный случай показал, что некоторые недобросовестные участники ВЭД пытаются использовать товары приоритетного импорта в качестве товаров прикрытия для дорогостоящих товаров, облагаемых ввозными таможенными пошлинами», — пояснили в пресс-службу Балтийской таможни, добавив, что по данному факту проводятся проверочные мероприятия.