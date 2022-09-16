Рига, , 13:12 — REGNUM Цена на электричество на бирже стран Северной европы NordРool для Латвии и Эстонии в ночь на 15 сентября различалась почти в 30 раз. Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv.

Электричество

По словам исполнительного директора Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Латвии Гунара Валдманиса, к столь внушительной разнице в стоимости электроэнергии привела проблема с высоковольтным соединением между Латвией и Эстонией — ему не хватает пропускной способности. Также на разнице цен сказалась проблема дефицита энергии: до сих пор значительная доля электроэнергии идет через Латвию в Литву.

«Можно сказать, что Латвия зажата между двумя странами с большим дефицитом. И даже соседние страны, к которым мы подключены, это Финляндия и южная часть Швеции, они тоже, в принципе, дефицитные», — пояснил специалист.

По словам Валдманиса, сейчас от гигантских счетов за электричество Латвию могут спасти только затяжные проливные дожди, они позволят активизировать выработку электроэнергии на каскаде ГЭС реки Даугавы.