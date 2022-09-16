Самарканд, Узбекистан, , 13:12 — REGNUM В условиях обострения международной ситуации, когда на первое место вышло санкционное давление и конфронтация, возрастает важность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 16 сентября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан).

ШОС Минобороны РФ

«Перед нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Повышение эффективности Организации и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников», — сказал Токаев.

Он призвал продолжать совершенствовать деятельность организации, а также нарастить прогнозирование наиболее важных тенденций, причем, не только в странах-участницах ШОС, но и за их пределами. Токаев подчеркнул, что приоритетом в деятельности организации является укрпеление региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, Россия выступает за вступление Ирана в ШОС в течение скорейшего времени.

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