Москва, , 13:12 — REGNUM На данный момент в Херсонской области нет паники. Об этом 16 сентября заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, после удара киевских боевиков по зданию херсонской администрации, погиб один человек, ещё несколько пострадали.

«Это самый центр города — здание военно-гражданской администрации. Удары наносятся большим количеством ракет, и система ПВО не может их все отразить. Избежать большого количества жертв нам удалось. Паники в городе нет. Никто никуда не бежит, все, кто хотел уже убежали», — сказал Стремоусов.

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