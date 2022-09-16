Москва, 16 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На данный момент в Херсонской области нет паники. Об этом 16 сентября заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, после удара киевских боевиков по зданию херсонской администрации, погиб один человек, ещё несколько пострадали.

«Это самый центр города — здание военно-гражданской администрации. Удары наносятся большим количеством ракет, и система ПВО не может их все отразить. Избежать большого количества жертв нам удалось. Паники в городе нет. Никто никуда не бежит, все, кто хотел уже убежали», — сказал Стремоусов.