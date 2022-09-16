Москва, , 13:11 — REGNUM Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за сутки более 400 боевиков ВСУ, сообщили 16 сентября в Министерстве обороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, высокоточными ударами ВКС в районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.

Кроме того, в Харьковской области были поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также нацформирования «Кракен» в Харькове.

Также в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«В результате ударов потери противника составили более четырёхсот [киевских] военнослужащих убитыми и раненными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трёх тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 сентября в результате массированных огневых ударов ВКС России потери двух механизированных бригад ВСУ в районах Красного Знамени и Новогригоровке Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах Сухой Ставки и Белогорки Херсонской области составили до 500 убитыми и ранеными.

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