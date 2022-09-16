Магас, 16 сентября 2022, 13:09 — REGNUM В Ингушетии будут получать повышенные стипендии студенты и аспиранты, достигшие особых успехов в учебе. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому сумма прибавки для 155 отличников составит от одной тысячи рублей до двух с половиной тысяч.
По его словам, региональному бюджету это поощрение обойдется в 300 тыс. рублей в месяц. Получить повышенную стипендию смогут учащиеся, которые учатся на средний балл 4,5. Их отбор будет проведен совместно с педагогическим советом образовательных организаций по рекомендациям студенческих комитетов.