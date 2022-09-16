Самара, , 13:12 — REGNUM Социально-незащищенным жителям, попавшим под переселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилищные условия в Самаре. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Ветхое жилье © ИА REGNUM

Сообщается, что в регионе был разработан соответствующий законопроект.

«Учитывая, что решение этого вопроса влечет за собой реализацию важнейшего для жителей всего региона проекта — строительство новой станции метро — мы планируем принять закон на сегодняшнем заседании сразу в двух чтениях», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя областного парламента Марины Антимоновой.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, с одной стороны, руководство региона решает инфраструктурную задачу, с другой нужно улучшить жилищные условия людей, которые в настоящее время проживают в старых и аварийных домах.

«Мы вышли на параметры по компенсационным выплатам за квадратный метр, исходя из средней рыночной стоимости, которая утверждена правительством области», — сообщил он.

Исходя из этих расчетов жители Самары смогут купить жилье не в ветхих домах, пояснили в пресс-службе.

«Можно было бы действовать жестко в рамках существующих федеральных норм через изъятие, но мы ставим себе задачу улучшить жилищные условия, приняв региональное решение в интересах людей», — сообщил глава региона.

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