Абакан, , 13:08 — REGNUM Подозреваемый в преступлении глава Туимского сельсовета Хакасии Евгений Кулешов пользуется поддержкой главы республики Валентина Коновалова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил блогер и журналист Михаил Верхотуров.

Хакасия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал возбуждение в отношении Кулешова уголовного дела по ч. 2 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие считает чиновника причастным к оформлению подложных документов, позволивших приговорённому к обязательным работам гражданину избежать реальной ответственности.

«Евгений Кулешов был выдвиженцем от КПРФ на выборах главы Туимского сельсовета, в сентябре 2020 года его избрали. Он одержал убедительную победу — более 60% голосов набрал. Кулешов на очень хорошем счету в КПРФ в Хакасии, он один из членов руководящих органов партийных и пользуется поддержкой Валентина Коновалова. Тут как раз «хороший» момент — у нас в Хакасии с приходом Валентина Коновалова его друзья, знакомые, приближенные развернулись на полную», - рассказал блогер.

Он напомнил, в частности, о громкой уголовной истории, связанной с бывшим замглавы региона Сергеем Новиковым, а также мелких преступлениях, в одном из которых подозревается Евгений Кулешов.

«Коммунисты в Хакасии занимаются совсем не тем, что обещали избирателям в Хакасии, предвыборных обещаний было очень много. Они не выполнили ни одного из тех, что Валентин Коновалов щедро развешивал по ушам избирателей. Но зато такие дела происходят у нас», — заявил Верхотуров.

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