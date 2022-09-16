Барнаул, 16 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Эскалация конфликта в Туркестане не имеет перспективного компромиссного дипломатического решения, считает алтайский историк Олег Боронин. Он не исключает прямого вмешательства в него ряда заинтересованных стран. В своем телеграм-канале 16 сентября он также пояснил, кто виноват в происходящем:

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«А теперь касательно войн (давайте называть явления своими именами) между Азербайджаном и Арменией и между Таджикистаном и Киргизией. Первое. Полагаю, что проблемы не имеют перспективного компромиссного дипломатического решения. То есть абсолютно не имеют. Если что-то таковым и назовут, то это будет лишь временным «разрешением проблемы». Тут на самом деле два варианта. Либо война и капитуляция одной из сторон, либо принудительное жесткое разоружение и умиротворение всех третьей стороной (сторонами) и жёсткий «внешний арбитраж».

Второе. Велика, на мой взгляд, вероятность рано или поздно прямого вмешательства в войну между Азербайджаном и Арменией Турции и Ирана, а в войну между Таджикистаном и Киргизией — Афганистана и Узбекистана. И это будет, если случится, очень не весело.

Третье. ОДКБ, по моему мнению, роли не играет. Так, писанина. Четвертое. Виноваты большевики и прочие коммунисты. Там нельзя было никогда ни единого шанса давать даже отдаленной перспективе национальных государств. Это адекватно понимали люди, принимающие решения, и те, кто их, скажем так, инструктировал, задолго до эпохи Российской империи и в эпоху Российской империи. Большевики и иные коммунисты подожгли длинный фитиль. Пятое. Что теперь с этим делать? Смотрите пункт номер один».

Напомним, несколько дней продолжается обострение на границе Армении и Азербайджана: зафиксированы обстрелы населённых пунктов Горис, Джермук, Сотк и других.

Очередной кровопролитный конфликт вспыхнул 14 сентября на границе между Киргизией и Таджикистаном. На 16 сентября 2022 года в результате очередного обострения конфликта число пострадавших на границе выросло до 42. Потери армянской стороны в результате обострения ситуации на азербайджанской границе — 135 человек убитыми.

Редакция ИА REGNUM ведет транслации.

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