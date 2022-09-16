Таллин, , 13:08 — REGNUM Предложение входящей в правительство Эстонии Социал-демократической партии ввести специальный «налог на войну» для повышения финансирования оборонного ведомства и закупки вооружений раскритиковали партнеры по правящей коалиции. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Армия Эстонии

Так, по словам лидера Реформистской партии, премьер-министра Кайи Каллас, нынешняя высокая инфляция — это и есть по сути дела военный налог. «Мы все в настоящее время платим военный налог в образе инфляции. Когда мы говорим о поддержке людей, поддержке предприятий идти на введение нового налога не кажется мне разумным решением», — подчеркнула Каллас

Министр государственного управления Рийна Солман от партии «Отечество» отметила, что ее партия не поддерживает идею решать проблемы за счет повышения налогов. «Партия желает налогового мира для жителей страны. Однако наши программные положения поддерживают взятие кредита для финансирования государственной обороны с целью повышения обороноспособности Эстонии в условиях агрессивного соседства» — заявила она.

Как сообщал ИА REGNUM, лидер социал-демократов, министр внутренних дел Лаури Лянеметс предложил партнерам по коалиции справиться с проблемой дефицита средств в государственном бюджете за счет введения нового налога на гособорону. По замыслу социал-демократов, этот налог мог бы составлять один процент от дохода частных лиц, а для предприятий — два процента от прибыли.