Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM Экологический квест «Чистые игры» состоится в Екатеринбурге 18 сентября. Участникам предстоит собрать мусор на берегу Исети, сообщил журналистам председатель Свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

Мусор Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для участия в квесте необходимо собрать команду от двух до четырёх человек. Предполагается, что участники будут разделять собранный мусор по категориям. За правильно собранные мешки команды получат баллы. Дополнительные баллы и призы можно получить за сданные опасные отходы.

Отметим, квест организован в рамках всероссийского Осеннего кубка чистоты. Он также пройдёт в Первоуральске, Новоуральске и селе Патруши.