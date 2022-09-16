Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Приговоренный к 10 годам лишения свободы за убийство 41-летний житель Камчатки решил обжаловать решение суда. С приговором не согласился и прокурор. Апелляционный суд встал на сторону гособвинителя и ужесточил наказание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в краевой прокуратуре.

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Жителя Петропавловска-Камчатского суд признали виновным в совершении убийства. Его обвинили в нанесении не менее 27 ударов ножом своей знакомой в ходе ссоры, которая произошла в лесном массиве. Осужденный свою вину признал частично и утверждал, что не имел преступного умысла.

Коллегия апелляционного суда приняла решение ужесточить приговор — осужденный проведёт 12 лет в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи в Красноярске устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки.