Челябинск, 16 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Челябинской области начался ремонт дороги между селом Коелга и трассой М-36. Об этом сообщает областной миндортранс.

Дорога

Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2024 году село Коелга свяжет с федеральной трассой дорога протяжённостью 17 км.

В 2022 году работы ведёт ООО «ДорСтройГрупп». Пять километров дороги сдадут до конца года, ещё пять — в 2023-м, а остальные семь — в 2024-м.