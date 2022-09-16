Луганск, , 13:05 — REGNUM Генеральный прокурор Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Об этом 16 сентября сообщает «Рен ТВ».

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Отмечается, что, согласно предварительным данным, генпрокурор ЛНР скончался в результате полученных при взрыве ранений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате прогремевшего в здании Генпрокуратуры ЛНР взрыва, по предварительным данным, есть жертвы.