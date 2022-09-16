Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Крупнейшее теплоэнергетическое предприятие Северной столицы — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — к новому отопительному сезону подготовила все свои центральные тепловые пункты. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.

Teplosetspb.ru Теплосеть Санкт-Петербурга

Мероприятия по подготовке объектов к новому отопительному сезону завершились. Специалисты подготовили к его началу 87 центральных тепловых пунктов (ЦТП), пять насосно-перекачивающих станций и три насосные станции смешения. Зона обслуживания объектов предприятия включает в себя более 2,5 млн жителей города и области.

Состояние объектов было исследовано специалистами. Работники завершили капитальный ремонт электро- и тепломеханического оборудования, кабельных линий электроснабжения.

По некоторым адресам установили новые вентилируемые фасады. Общая площадь их составила более 1,5 тыс. кв. метров. Такая система защищает здания воздействия плохих погодных условий, повышает уровень комфорта для работы специалистов.

Напомним, что в Петербурге 8 сентября стартовало периодическое протапливание. Тепло поступило прежде всего в школы, сады, учреждения здравоохранения и другие важные объекты.