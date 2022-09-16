Исламабад, 16 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили с отрицанием нахождения Масуда Азхара, лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, министерство иностранных дел Пакистана заявило, что у него достаточно оснований утверждать о присутствии террористических группировок в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Представитель министерства говорит, что многие районы в Афганистане используются в качестве убежищ для террористических группировок.

Асим Ифтихар Ахмед, представитель МИД Пакистана, заявил пакистанским СМИ в ходе еженедельного брифинга: »У Пакистана и международного сообщества достаточно оснований полагать, что некоторые районы Афганистана всё ещё используются террористическими группировками в качестве убежища».

Источник в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил Afghanistan International, что Пакистан поднял вопрос о выдаче Масуда Азхара после того, как радикалы арестовали четырёх членов «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре. Он уточнил, что Пакистан попросил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдать Азхара, чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Дипломатический источник в Исламабаде сообщил, что на прошлой неделе группа обратилась к Пакистану с просьбой арестовать Масуда Азхара.

Пакистан уже несколько лет находится в «сером списке» организации и пытается выйти из него, выполнив 27 показателей Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли сообщения о присутствии Масуда Азхара в Афганистане и заявили, что террористические организации «могут» действовать в Пакистане и даже при «официальной поддержке» правительства этой страны.