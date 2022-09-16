Ханты-Мансийск, 16 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Югре ликвидация лесных пожаров в 2022 года обошлась бюджету почти в два раза больше заложенных средств. Об этому «Вестям Сургутского района» сообщил директор департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Егор Збродов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

По словам директора ведомства, затраты на ликвидацию лесных пожаров в ХМАО составили 1,14 млрд рублей при плановых плановый показатель был 555,7 млн рублей.

По информации департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО. Всего с начала пожароопасного сезона к 14 сентября ликвидированы 433 лесных пожаров площадью 401 328,58 га и 59 ландшафтных (природных) пожаров на площади 5 486,1 га.