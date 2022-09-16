Вашингтон, , 13:04 — REGNUM США и их партнеры из числа стран НАТО должны уделять более пристальное внимание Черному морю, особенно на фоне специальной военной операции в бывшей УССР, к такому выводу пришли эксперты во время дискуссии в Центр анализа европейской политики (CEPA), пишет Калеб Ларсон в статье, вышедшей 15 сентября в The National Interest.

Учения с участием ВМС США в Черном море Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa

Натиа Сескуриа, научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил, возложила на НАТО ответственность за то, что Россия может действовать в этом районе безнаказанно.

«Я думаю, что, несмотря на стратегическую важность Черного моря и трех прибрежных государств, являющихся частью НАТО, членами НАТО, у НАТО все еще нет строгой последовательной стратегии для региона», — сказала она во время панели.

По ее словам, несмотря на активизацию обсуждений в этой сфере со стороны экспертов, США по-прежнему не спешат принимать нужных мер. Кроме того, Сескуриа указала на необходимость и впредь оказывать помощь странам, не входящим в НАТО, особенно Грузии, бывшей УССР, »которые сталкиваются с экзистенциальными угрозами, и следить за тем, чтобы НАТО и США оставались едиными, когда речь идет о сдерживании России».

В свою очередь, ассистент программы отдела трансатлантической обороны и безопасности CEPA Иванна Кузь обратила внимание на то, что Черное море играет ключевую роль в контрнаступлении киевского режима на юге.

«Это центральная область, и если Россия добьется там еще большего присутствия и большего контроля, это будет угрожать столь многим другим частям мира, что широкая публика может сначала не увидеть этого напрямую, но это будет конечным результатом», — отметила Кузь.

Как бывшая УССР, так и Черное море имеют решающее значение для того, как Россия воспринимает себя и как она воспринимает взгляды других стран на себя, пояснил Стивен Хоррелл, старший научный сотрудник по трансатлантической обороне и безопасности в CEPA.