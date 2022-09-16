Москва, , 13:03 — REGNUM Нарушением прав человека является документ, который требует подписать Международная автомобильная федерация (FIA) от российских спортсменов для участия в соревнованиях. Об этом 16 сентября заявил журналистам российский гонщик Сергей Карякин.

Гонщик Сергей Карякин. (сс) Mark Nakoykher

«Они этим документом не ограничатся, документ кабальный и нарушает права человека», — сказал Карякин.

По его словам, бессмысленно подавать на это в суд, поскольку выиграть дело на Западе шансов нет.

Он рассказал, что по этому документу российские спортсмены должны отказаться от флага, гимна и любых знаков принадлежности к своей стране.

«Они хотят, чтобы мы отказались от политики нашего государства. В Европе используют это письмо против нас, покажут, что в России все плохо, что никто не поддерживает спецоперацию. Они называют это декларацией спортсменов», — добавил Карякин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Карякин рассказал, что его не допускают до участия в ралли-рейде «Дакар» без письменного заявления об осуждении специальной военной операции. Он заявил, что отказался подписывать такую бумагу.

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