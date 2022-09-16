16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 15 сентября была опубликована резолюция по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. В тексте документа содержится требование, чтобы «Россия прекратила оккупацию Запорожской атомной электростанции».

Оксана Переможенко, , 14:26 — REGNUM 15 сентября была опубликована резолюция по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (состоялся в начале сентября). Об этом сообщает Reuters.

Питер Брейгель-старший. Слепые. 1568

После того как резолюцию приняло МАГАТЭ, ее поддержал Совет управляющих ООН по надзору за ядерной энергетикой.

В тексте документа содержится требование, чтоб Российская Федерация «прекратила оккупацию Запорожской атомной электростанции».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что не ожидали от миссии МАГАТЭ другого. Иные указали на то, что в соответствии с указанной резолюцией, обстреливают Запорожскую АЭС ВСУ.

«Чуда не произошло, чем интересно их так сильно шантажируют?» — не понимает Надежда.

«А какая нам польза от МАГАТЭ? Что мы там делаем? Послушаешь наши рассуждения о том, что нам нужна площадка для того, чтобы доносить нашу точку зрения, и, наблюдая, как все эти несколько стран просто издеваются над нашими представителями — просто бешенство внутри клокочет. Зло берет», — прокомментировала Natalya D.

«Жалко, что МАГАТЭ сломалось», — с сарказмом отреагировал «Ж».

«Кто-то ожидал другого?» — задалась вопросом Helga S.

«Для того чтобы это написать, можно было и не приезжать», — добавила Vik_tori_ya.

«Было бы странно, если бы было по-другому», — заметила Елена.

«Если России вывести свои силы с АЭС, значит, обстрелы АЭС ведут ВСУ. Так можно понять резолюцию МАГАТЭ», — прокомментировал Slava Berkutu.

«Такая же ангажированная организация, как и все остальные (ОБСЕ, ООН, ЕСПЧ и прочие)…» — пишет Леонид.

«Чего вы ждали от американской конторы?» — спросила Ольга.

«Войска с территории АЭС будут выведены, когда станция окажется в глубоком нашем тылу», — написал Сергей С.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

«Извините, а перечень воинских частей с именами командиров есть? Серийные номера и бортовые номера танков, БМП и прочих военных атрибутов, которые надо вывести? В противном случае можно всегда ответить: те, которые там были, мы вывели», — с сарказмом отреагировал Alex T.

«Давно надо менять все эти продажные структуры, защищающие только интересы хозяина (США). Начиная с ООН. Они ничего уже не стоят — это фикция», — прокомментировала Nataliya P.

«То есть они косвенно признали, что обстреливают ЗАЭС ВСУ», — написала Людмила.

«Что-то даже не удивили. После того как выяснилось, что ОБСЕ работала на нацбатальоны [киевского режима], от этих тоже ничего хорошего ждать не приходится», — добавила Anna T.

«Под американцами сидите. Ну сидите, безвольные», — отреагировал L. V.

«Да и так было понятно, что от этого приезда не будет никакого эффекта», — пишет Andrew A.

«Значит, МАГАТЭ ждёт участь ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — О. П.). Из уважаемой организации она превратится в клоунский междусобойчик, на который всем станет плевать…» — добавил Дмитрий.

«МАГАТЭ содержится на деньги США? Тогда понятно», — комментирует Анатолий.

«МАГАТЭ, ОБСЕ, ОЗХО, ВТО и другие международные организации, подконтрольные и полностью подчинённые США, с которыми давно пора прекратить всякое общение. Это американские шавки», — пишет Дмитрий.

«Когда мы вообще закончим эти дурацкие заигрывания с Западом?» — подытожила Julia A.