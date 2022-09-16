Рига, , 13:00 — REGNUM Рижская дума приняла решение уменьшить отопление в школах и отключать ночью уличное освещение для экономии энергии. Об этом сообщили в канцелярии мэрии, отметив, что столица Латвии сэкономит на таких средствах около 10 млн евро.

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В 2021 году потребление электроэнергии и газа обошлось муниципальным учреждениям Риги в 23 млн евро. В 2022 году, согласно прогнозам, для оплаты счетов придется потратить 75 миллионов евро.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, будет снижена яркость фасадного и декоративного освещения. Памятники погрузятся во мрак. Уличное освещение будет выключаться полностью на всех улицах с 3 до 4 часов утра, за исключением мест с тяжелой криминогенной ситуацией. Освещение также будет уменьшено на крупных спортивных площадках Риги. В думе также подчеркивают, что меры экономии не коснутся перекрестков и пешеходных переходов.

В принадлежащих городу школах и учреждениях установили максимальную температуру в +20,5 градусов. После окончания занятий температура воздуха в школьных зданиях будет снижаться еще на 2,5 градуса, а после 22 часов вечера — до 16,5 градусов.

В муниципальных учреждениях температура будет снижаться сразу после окончания рабочего дня. Если рост цен на энергоносители продолжится, то, возможно, меры жесткой экономии придется расширить, подчеркнули столичные власти.