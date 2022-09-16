Ермаковский район, Красноярский край, 16 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. По требованию прокуратуры Ермаковского района Красноярского края суд взыскал 0,5 млн рублей компенсации морального вреда с мужчины, едва не убившего своего 12-летнего сына. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным ведомства, суд вынес приговор по уголовному делу против 38-летнего жителя Ермаковского района. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Установлено, что в июле 2021 года мужчина находился со своим 12-летним сыном в подсобном помещении. Между ними произошёл конфликт, так как мальчик отказался помогать в домашних делах.

В ходе конфликта злоумышленник ударил мальчика рукой по затылку, затем взял верёвку, накинул её ребёнку на шею и начал стягивать. Сын стал кричать, тогда отец взял нож и нанёс ему один удар в область передней поверхности грудной клетки. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Мальчику был причинён тяжкий вред здоровью.

С учётом позиции гособвинителя злоумышленнику назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Прокуратура направила в интересах ребёнка иск в суд к осуждённому о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Добавим, мальчик в настоящее время проживает с матерью.

Напомним, по данным краевого главка МВД, в Красноярском крае за семь месяцев 2022 года было зарегистрировано 26 771 преступление, в том числе 6976 тяжких и особо тяжких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре следователи установили причастности матери к убийству пятилетнего сына.

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