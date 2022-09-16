Владикавказ, 16 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Более 1200 жителей Северной Осетии в ближайшем будущем обретут новое жилье, благодаря программе переселения из аварийных домов. Станут новоселами свыше 400 семей. Об этом сообщил начальник отдела содействия реформированию ЖКХ и жилищной политики министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики Батраз Надгериев.

yarregion. ru Новый дом

По его словам, в программу ликвидации ветхого жилья включены аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Ранее планировалось выполнить её и завершить расселение к 2025 году. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» процесс переселения удастся выполнить на два года раньше — уже в 2023 году.

Всего в республике с 2013 по 2019 год получили новое жилье свыше 4,5 тыс. жителей, проживавших ранее в ветхих домах. Новоселами стали 1364 семьи.