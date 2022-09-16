Элиста, , 12:59 — REGNUM День города в Элисте пройдёт без фейерверка, об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе администрации столицы Калмыкии.

Фейерверк Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Фейерверк в Элисте ранее планировалось устроить в 22:00 17 сентября — в День города. Однако власти приняли решение его отменить «в знак солидарности с участниками Специальной военной операции, соседними регионами и гражданами Донецкой и Луганской Народных Республик».

Как сообщало ИА REGNUM, от фейерверков и массовых праздничных мероприятий в День города уже отказались в целом ряде регионов. Так, в Туле отменили традиционный салют в День оружейника. В Воронеже в День города отменили большую часть массовых мероприятий, в том числе фейерверк. Такое же решение приняли в Брянске и Ростове-на-Дону. В Краснодарском крае отменили фейерверк в четь 85-летия образования края.