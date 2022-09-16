Пенза, , 12:58 — REGNUM На территории Пензенской области до конца дорожного сезона за счет федерального бюджета реконструируют и построят 27 километров автодорог к шести сельским населенным пунктам и трем объектам переработки сельхозпродукции. Об этом 16 сентября сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Отремонтированная дорога Pnzreg.ru

Новые дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» построены и отремонтированы в Неверкинском районе протяженностью около 4 км, в Лопатинском — около 2 км, в Лунинском — 1,5 км, в Спасском — более 4 км, в Никольском районе — протяженностью около 5 км. Завершится первый этап строительства участка к МТК замкнутого цикла на 5,2 тыс. дойных коров в Сердобском районе.

Ранее ИА REGNUM передавало, в 2022 году дорожный фонд Пензенской области составил 8,8 млрд рублей, из них 1,2 млрд средства из федерального бюджета. К 2027 году в нормативное состояние в регионе приведут до 85% дорог.

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