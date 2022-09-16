Москва, , 12:53 — REGNUM Сохранение нынешних санкций против России приведет к сохранению и усугублению негативной ситуации на мировом рынке продовольствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Дефицит энергоресурсов и запредельные цены на сырье создают угрозы закрытия предприятий, в том числе занятых в сельском хозяйстве и химической отрасли, по причине нерентабельности деятельности из-за крайне высокой себестоимости производства и сбыта продукции, — сказал он. — Сохранение нынешних санкций против России приведет к сохранению и усугублению негативной ситуации на рынке продовольствия, поскольку вследствие затрудненной логистики невозможны или сильно затруднены поставки продукции из России во многие страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в 2023 году вероятно значительное ухудшение мировой ситуации с продовольствием.

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