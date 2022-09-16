Херсон, 16 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В результате ракетного удара киевских боевиков по зданию администрации Херсона погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики военно-гражданской администрации региона. Об этом 16 сентября рассказала журналистам заместитель главы администрации области Екатерина Губарева.

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«Меня спас какой-то парень. Схватил за руку <…> [при первых] прилетах, тащил, помог из-под завалов вылезти. Бархотнова (начальник департамента труда и социальной политики администрации региона Алла Бархатнова — ред.) вся в крови была. У неё погиб водитель», — сказала она.

При этом известно, что в данный момент отсутствует угроза жизни министра социальной политики Херсонской области Аллы Бархатновой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке для семей военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции в защиту Донбасса, откроют горячую линию.