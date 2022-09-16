Баткен, Киргизия, 16 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Таджикистан использует против Киргизии методы «гибридной войны» — одновременно распространяет в социальных сетях и средствах массовой информации ложные сведения о том, по чьей вине разгорелся вооружённый конфликт на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии.

Mil.ru Таджикские военные

«Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня «Град», — уточнило ведомство.

Также погранслужба обвинила власти Таджикистана в попытке захвата территории Киргизии.

В качестве аргумента в пользу своего заявления, пограничное ведомство указывает на то, что таджикские военные атакуют не только киргизских пограничников, но также города и сёла, используя при этом все виды подразделений вооружённых сил.