Москва, 16 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В 2023 году есть вероятность значительного ухудшения мировой ситуации с продовольствием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Существует вероятность значительного ухудшения мировой ситуации с продовольствием в 2023 году в случае сохранения геополитической конфронтации, сопровождающейся экономическими санкциями и ограничениями в отношении России, являющейся одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также энергоресурсов — в том числе газа, который является важным компонентом в производстве удобрений, — сказал Мастеров. — Другим фактором, который рискует усугубить продовольственную проблему, следует считать энергетический кризис в ЕС, поскольку дефицит энергоресурсов сильно бьет и по предприятиям, занимающимся производством удобрений, и по предприятиям, занятым непосредственно в сельском хозяйстве».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на мировом рынке уже сформировались основные базовые условия для усиления риска дефицита продовольствия в 2023 году.