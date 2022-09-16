Якутск, 16 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Сусанна Рожина, получившая срок за вымогательство 53 млн рублей у двух предпринимателей, была получателем гранта в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Блогер получила из бюджета миллион рублей, теперь эти деньги с неё взыщут, сообщил 16 сентября телеграм-канал министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.

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Ведомство готовит иск с целью вернуть средства в бюджет в связи с тем, что условия, на которых выдавался грант, теперь не могут быть исполнены.

«В связи с вступлением в законную силу судебного решения в отношении Рожиной С. Д., получателя гранта Главы РС (Я) в сфере СМИ на 2021 год по приоритетному направлению «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в сообщении министерства.

Политолог и журналист Виталий Обедин подчеркнул, что Сусанна Рожина собиралась использовать грант нецелевым образом, о чём неоднократно прямым текстом сообщала в соцсетях, и это не смущало министерство предпринимательства по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Сусанну Рожину отправили в колонию общего режима на 4,5 года за вымогательство 50 млн рублей у риэлтора Гульнары Уваровой и 3 млн рублей у владельца частной клиники «Дельта» Николая Григорьева. Под стражу блогера взяли в зале суда, на её имущество наложен арест. Якутянку обязали возместить причинённый ущерб.