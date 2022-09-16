Москва, 16 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Заявление главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс о том, что МОК задумывается о допуске до соревнований российских спортсменов, не означает торжественное возвращение российских атлетов на мировую арену, уверен сенатор Эдуард Исаков.

ИА REGNUM Российский спорт

Парламентарий считает, что в беседе с Reuters спортивная чиновница имела ввиду снисходительное разрешение «хозяев» вернуться на арену отдельным персонажам в качестве «нейтральных атлетов» после публичного осуждения ими СВО.

«В этой ситуации меня поражает одно — степень циничности наших западных коллег — сначала они абсолютно незаконно в нарушении олимпийской хартии отстранили от международных стартов наших олимпийцев, паралимпийцев и сурдлимпийцев. Затем полгода мурыжили их в своём абсолютно продажном и политизированном суде — CAS. (Давая лживые надежды и обещания нашим атлетам, заслуженным мастерам спорта, олимпийским чемпионам). Теперь, в ход пошёл откровенный и грязный шантаж. До какой поры эти людишки будут унижать наших атлетов? Кто дал им такое право?! Кем они себя возомнили?! «Золотым миллиардом»?!», — отметил Исаков в своем телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что Россия — сильное и независимое государство и российские атлеты сильнейшие в мире.

«И я считаю, что мы не в коем случае не должны идти на условия Запада. Условия, унижающие российского человека, российского спортсмена должны быть неприемлемы. Наши атлеты должны стать примером для российских детей, такими же, как стали наши доблестные воины, воины Донбасса, героически защищающие свою историю, культуру, язык и традиции!», — добавил он.

По его словам, сейчас нужно твёрдо понимать, что через унижающие требования американцы пытаются уничтожить идентичность российских граждан.

«Условие нашего возвращения может быть только одно — выступление единым фронтом российских атлетов под своим флагом и гимном на всех международных стартах!», — заключил Исаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия») призвал принять меры для защиты российских спортсменов на фоне санкций.