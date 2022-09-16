Петропавловск-Камчатский, , 12:51 — REGNUM На Камчатке осудили жителя Мильковского района за дачу заведомо ложных показаний. Мужчина обеспечил алиби браконьеру и сам оказался на скамье подсудимых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в краевой прокуратуре.

Суд

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В следствии и на суде обвиняемый попытался выгородить своего товарища, который осуществлял незаконную добычу биоресурсов. Ложные алиби опровергались другими доказательствами по делу и не нашли своего подтверждения.

Лже-свидетелю суд назначил штраф в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Вилючинска, которые скупили более 1 тонны незаконно добытой икры-сырца.