Ереван, 16 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана, обстреливая армянскую территорию, повредили Кечутское водохранилище. Об этом 16 сентября сообщил на заседании правительства глава МЧС Армен Памбухчян.

Մարիաննա Водосброс на Кечутском водохранилище

Он сообщил, что на этот стратегический объект упали два снаряда. Также есть повреждения инфраструктуры в других районах.

«У нас также имеется сбой, связанный с линиями электроснабжения, особенно по части линии электроснабжения, обслуживающего населенные пункты Вагати, Воротанаван, Шамб, Дарпас, Гетатаг, Лор, Лернашен, Дастакерт общины Сисиан Сюникской области», — сказал Памбухчян.

Напомним, накануне в Армении сообщили, что в ходе обстрелов со стороны Азербайджана были повреждены 192 жилых дома. Известно об одном погибшем мирном жителе.