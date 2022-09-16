В Астраханской области построят малотоннажный СПГ-комплекс
Астрахань, 16 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Малотоннажный СПГ-комплекс планируется построить на территории Астраханской области. Об этом вечером 15 сентября в телеграм-канале канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)
Соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром гелий сервис» и правительством Астраханской области было подписано в рамках Петербургского международного газового форума.
«Будем взаимодействовать по реализации проекта строительства малотоннажного СПГ-комплекса на территории особой экономической зоны «Лотос», — уточнил губернатор.
Сжиженный природный газ будет производиться для автомобильного и водного транспорта, а также спецтехники. В перспективе будет рассмотрена возможность использования СПГ для автономной газификации потребителей региона, добавил Бабушкин.