Москва, 16 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Банки из дружественных России стран могут проявить интерес к открытию филиалов на территории РФ, так как это позволит им расширить горизонт возможностей в части обслуживания своих клиентов, находящихся на территории Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Ирина Ларионова. Так она прокомментировала соответствующие инициативы ЦБ РФ.

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«В случае принятия положительного решения по вопросу об открытии филиалов российских банков в дружественных странах, логично возникает вопрос о разрешении работы филиалов банков этих стран в России. Дорога должна быть с двусторонним движением, — сказала Ларионова. — Интерес банковского сектора дружественных стран к открытию филиалов в России, по нашему мнению, есть. Это позволит ему расширить горизонт возможностей в части обслуживания своих клиентов в России, получать операционные выгоды».

По ее словам, риски открытия филиалов иностранных банков дружественных стран для российских кредитных организаций могут быть связаны с некоторыми конкурентными преимуществами.

«Это может коснуться, например, стоимости кредита для конечного заемщика, проведения отдельных видов операций, — сказала Ларионова. — Среди плюсов можно выделить приток инвестиций в российскую экономику, содействие развитию важных отраслей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что главная ниша, в которой могут быть успешны банки из дружественных стран, — расчёты с предприятиями из этих же государств.