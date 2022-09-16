В финуниверситете оценили идею открытия в РФ филиалов иностранных банков
Москва, 16 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Банки из дружественных России стран могут проявить интерес к открытию филиалов на территории РФ, так как это позволит им расширить горизонт возможностей в части обслуживания своих клиентов, находящихся на территории Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Ирина Ларионова. Так она прокомментировала соответствующие инициативы ЦБ РФ.
«В случае принятия положительного решения по вопросу об открытии филиалов российских банков в дружественных странах, логично возникает вопрос о разрешении работы филиалов банков этих стран в России. Дорога должна быть с двусторонним движением, — сказала Ларионова. — Интерес банковского сектора дружественных стран к открытию филиалов в России, по нашему мнению, есть. Это позволит ему расширить горизонт возможностей в части обслуживания своих клиентов в России, получать операционные выгоды».
По ее словам, риски открытия филиалов иностранных банков дружественных стран для российских кредитных организаций могут быть связаны с некоторыми конкурентными преимуществами.
«Это может коснуться, например, стоимости кредита для конечного заемщика, проведения отдельных видов операций, — сказала Ларионова. — Среди плюсов можно выделить приток инвестиций в российскую экономику, содействие развитию важных отраслей».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что главная ниша, в которой могут быть успешны банки из дружественных стран, — расчёты с предприятиями из этих же государств.