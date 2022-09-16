Самарканд, Узбекистан, , 12:50 — REGNUM Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) противостоят попыткам установить однополярный мир, заявил 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Шилов Иван (с) ИА REGNUM

«Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели (мира) и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир», — заявил Лукашенко, выступая на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан).

Белорусский лидер добавил, что ШОС предоставляет реальную площадку для равноправного, уважительного диалога.