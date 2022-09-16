Бишкек, , 12:56 — REGNUM В ответ на предложение мирных переговоров Таджикистан обстрелял населенные пункты и гражданские объекты на территории Киргизии. Об этом 16 сентября ИА REGNUM рассказал экс-заместитель председателя госкомитета национальной безопасности Киргизии Артур Медетбеков.

В Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Сообщается, что в конфликте задействованы танки, БТР и РСЗО «Град». Стороны обвиняют друг друга в вооруженной агрессии.

Собеседник отметил, что по состоянию на 16 часов (13 часов по Москве) боестолкновения продолжаются, идут перестрелки.

«Тяжелая артиллерия, РСЗО «Град», танки и БТР Таджикистана пересекли некоторые участки границы и находятся на территории Киргизии. Кроме того, все боевые действия ведутся на территории Киргизии. Это агрессия со стороны таджикской власти и таджикской военщины. Военные Таджикистана обстреляли Баткен (областной центр), населенные пункты, гражданские объекты из дальнобойной артиллерии», — рассказал эксперт.

По его мнению — текущие столкновения являются продолжением позапрошлогоднего конфликта.

«Таджикистан готовился к этому обострению. Хотя Бишкек десятки раз инициировал встречи, переговоры, соглашения о продолжении мирного урегулирования на границе. Даже сегодня, во время обстрелов, Киргизия инициировала мирное соглашение, а Таджикистан ответил обстрелами наших домов. Мы только защищаемся, все боевые действия ведутся на территории Киргизии», — подчеркнул Медетбеков.

Он уверен, что военные Киргизии «дадут отпор и выгонят таджикских военных с территории страны».

«Но это вероломное нападение в 6 утра 16 сентября 2022 года, безусловно, оставит свой след в истории наших отношений», — резюмировал эксперт.