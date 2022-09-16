Москва, 16 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В настоящее время СПГ — это очень дорогая и несовершенная альтернатива трубопроводному газу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Даниил Гоненко.

Gazprom.ru СПГ-танкер

«Страны ЕС активно наращивают объемы приобретения СПГ. Если в 2016 году европейские регазификационные мощности использовались примерно на 25%, то полностью заполнены эти мощности могут быть в лучшем случае к концу 2024 году, — сказал Гоненко. — И даже если терминалы задействовать на полную мощность — 145 млн тонн СПГ, это покроет лишь половину импорта российского трубопроводного газа. Турецкие хранилища сжиженного природного газа работают на полную мощность и не смогут помочь странам ЕС. Кроме того, ЕС необходимо будет изыскать альтернативные источники для замены российских энергоносителей».

При этом он отметил, что, по мнению ряда экспертов, транспортировка газа в виде СПГ становится более экономичной по сравнению с трубопроводом на расстояниях более нескольких тысяч километров.

«Так что в будущем СПГ можно будет рассматривать как альтернативу российскому трубопроводному газу. Однако в настоящее время это очень дорогая и несовершенная альтернатива, — констатировал Гоненко. — В случае увеличения ЕС объемов закупок СПГ возникает необходимость приобретения оборудования для регазифицикации после поставок, что также требует времени и дополнительных инвестиций. Поэтому в ближайшем будущем потребление СПГ будет ограничено имеющейся инфраструктурой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в предстоящую зиму производители сланцевого газа и нефти из США не смогут резко нарастить поставки американских энергоносителей в ЕС.