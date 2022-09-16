Архангельск, , 12:48 — REGNUM В Архангельской области решили изменить состав набора для новорожденных после того, как проанализировали мнения родителей о его полезности.

Новорожденные

«C самого начала мы хотели сделать его действительно полезным. Чтобы понять, получилось ли задуманное, собрали отзывы родителей, и теперь точно знаем, как улучшить комплект. Договорились, что демисезонный комбинезон нужно закупать большего размера, клеёнку заменить пелёнку, а костюм из кофточки и штанишек — на флисовый комбинезон. Пустышку, крем, один из «слюнявчиков» и присыпку уберём — их каждая семья подбирает индивидуально. Добавим теплый плед и бутылочку», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Обновленные наборы будем дарить малышам уже в новом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подарки новорожденным стали вручать с начала 2022 года. За этот период семьям вручили свыше 5 тысяч наборов.