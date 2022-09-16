Тамбов, 16 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Тамбова избрал меру пресечения в отношении врио начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марины Лапочкиной.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Её обвиняют в превышении должностных полномочий. Суд отправил чиновницу под домашний арест до 13 ноября 2022 года, сообщает 16 сентября «Коммерсант».

Как сообщало ИА REGNUM, главу тамбовского облздрава задержали накануне по подозрению в организации подготовки фальсифицированных результатов экспертиз по ДТП со смертельным исходом сына крупного предпринимателя в декабре 2019 года в Мичуринске.