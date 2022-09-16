Москва, 16 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Если Банк России снизит ключевую ставку только на полпроцента, то для экономики РФ это будет иметь лишь «гомеопатический» эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Снижение ключевой ставки в текущих условиях на полпроцента — это для экономики гомеопатия. В текущих условиях резкого роста совокупных затрат производителей из-за повышения цен на сырье и материалы необходимо радикально улучшать условия для ведения бизнеса, — сказал Ковригин. — А важнейшим таким условием является доступ к дешёвым кредитам. Процент по кредиту зависит от ключевой ставки. Ставку безболезненно для экономики можно и нужно снизить до 5,5-5%. Это не разгонит инфляцию. Основным инфляционным фактором в России сейчас является не повышенный объём совокупного спроса, не чрезмерная деловая активность (здесь как раз всё наоборот!), а высокая стоимость сырья и уменьшение совокупного объёма предложения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% годовых или даже до 7,25% назвали «гомеопатическим».