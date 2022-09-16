Владикавказ, , 12:46 — REGNUM В Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела руководитель региональной службы по тарифам. Теперь уже бывшего чиновника обвиняют в занижении тарифов на электроэнергию для сетевых организаций. Сумма ущерба от действий подозреваемого для компании ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго» превысила 174 млн рублей, сообщили 16 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества или государства».

В ходе расследования было установлено, что в декабре 2019 года в ходе заседания руководства службы по тарифам были коллегиально установлены тарифы на 2020 год по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями. Однако уже после голосования глава службы по тарифам единолично внес изменения в этот список, снизив тарифы, что повлекло существенный ущерб поставщику энергоресурса.