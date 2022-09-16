Рига, 16 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в оскорбительной форме порекомендовал гражданам России забыть о туристических поездках в его страну.

Pixabay.com Флаг Латвии

Он впервые опубликовал текст такого обращения в социальных сетях на русском языке.

«С 19 сентября 2022 года Латвия, по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами. Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут», — говорится в тексте обращения.

По сути он повторил сказанную недавно на эстонском языке фразу в публикации в социальных сетях своего коллеги. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил: «Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады».

Как сообщало ИА REGNUM, Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября 2022 года вводят ограничения на въезд граждан России, имеющих шенгенские визы.